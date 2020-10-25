شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة العريش يعلن الاستعداد لموسم السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الأحد، عن الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار خلال الفترة المقبلة.
وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إن أجهزة المحافظة قامت بحصر غرف تصريف الأمطار وتوزيعاتها وأماكنها على مستوى مناطق وأحياء المدينة والوقوف على حالتها ومدى صلاحيتها إلى جانب الكشف عليها وتطهيرها وإعادة تنظيفها وإعدادها لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار، بجانب حصر جميع الغرف وبالوعات المياه داخل الأحياء المختلفة على مستوى مركز ومدينة العريش وجار تنظيفها وتطهيرها وإعدادها لتكون جاهزة لاستيعاب مياه الأمطار، على أن يتم الاستمرار في متابعتها بصفة مستمرة.
وكانت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء ومن بينها مدينة العريش تعرضت ليلة أمس لسقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة، دون التأثير على حركة المواطنين والأسواق التجارية.
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