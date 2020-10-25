شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى للعثور على فوهات دقيقة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا، أنهم استخدموا تقنية للذكاء الاصطناعي (AI)". لتحديد وتصنيف السمات والعلامات الجيولوجية على سطح كوكب المريخ.

وقال العلماء، إنهم علموا أداتهم الجديدة للتعرف على الفوهات المحتملة على المريخ ووضع علامات عليها، بحيث يمكن للعلماء على الأرض والمركبات الفضائية في مدار المريخ المتابعة بعد ذلك، لتأكيد الاكتشاف الجديد.

وقالوا إن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة نجحت في تحديد مجموعة جديدة لم تكن معروفة من قبل لبعض الفوهات الدقيقة على سطح المريخ .

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وحسبما ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان، أفاد مصدر بوكالة ناسا ، "أن هذه الفوهات الدقيقة تكونت بواسطة عدة قطع من نيزك واحد، ويبلغ عرض أكبر الفوهات حوالي 13 قدمًا (4 أمتار) إجمالاً ، وتمتد الفوهات على ارتفاع 100 قدم (30 مترًا) من سطح الكوكب الأحمر، كما تم العثور على الفوهات في منطقة تسمى Noctis Fossae ، وتقع عند خط العرض -3.213 ، وخط الطول 259.415 ".







