كيف تسترد الكفالة فى 7 خطوات وفقا للقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض من المواطنين، لإجراءات استرداد مبلغ الكفالة بعد تسديدها، ولهذا يرصد ”الخليج 365” أهم الشروط طبقاً للقانون كالأتى:.. 1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة. 2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة. 3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة. 4- إرفاق أصل إيصال الكفالة. 5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة. 6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم. 7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها. Advertisements * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: - * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: - -فقد أصل إيصال الكفالة - إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود. - يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة. *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : - *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : - _ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات. - التصالح أمام المحامى العام.مرور ۳ سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم. -إيقاف تنفيذ العقوبة.

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