شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " فرض رقابة مكثفة على أسواق و مجازر اللحوم والدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات ، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين وأكد الدكتورعبد الحكيم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والاسماك بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم .