وزير التنمية المحلية يشيد بتنظيم العملية الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الكراسي والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة.

جاء ذلك خلال تفقد شعراوي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء ماراثون انتخابات النواب اليوم السبت، والذي يستمر حتى غداً الأحد في 14 محافظة.

وشملت الجولة لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي والأورمان الإعدادية بمنطقة العجوزة بشارع طنطا، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الانتخابية، وتسهيل عملية تصويت المواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقال شعراوي إن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم وبدون أي مشكلات أو معوقات، لافتاً إلى أنه تابع على مدار اليوم مع المحافظين سير العملية الانتخابية في المحافظات والجولات التي قاموا بها على اللجان.

وأضاف شعراوي أن غرفة العمليات بالوزارة مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولى.

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وجدد وزير التنمية المحلية تأكيده على وقوف العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحياد التام، داعيا جميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب.

وقال شعراوي إن الدولة ترحب بكافة المنظمات العربية والأجنبية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى، ووجه وزير التنمية المحلية حديثه للمواطنين قائلا: صوتكم أمانة واحسنوا اختيار المرشحين.

ومن جانبه قال محافظ الجيزة إنه تم تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة النظافة العامة والتأكيد على توفير أدوات التعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية.

وأشار راشد إلى توفير عدد كافي من الكراسي داخل المقار الانتخابية للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وأكد المحافظ أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهاً جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة انتخابات مجلس النواب برئاسة السكرتير العام وذلك لإزالة أي معوقات وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير عملية الانتخابات واستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 ناخب والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.