شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقيم المقرات الانتخابية استعدادا لليوم الثانى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة باستمرار عمليات تعقيم المقرات الانتخابية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي يتم اجرائها، بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب، حيث شدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج اللجان والزام الناخبين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم.

ونفذت الأجهزة المحلية بمحافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمقرات الانتخابية، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة والأحياء ومديرية الشئون البيطرية إدارة المكافحة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب .

وقال المحافظ ، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

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وأشار راشد ، إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

وأكد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية، لافتا ان مديرية الشئون الصحية قامت برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ، حيث تم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كافٍ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.