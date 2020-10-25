خبراء المفرقعات يتسلمون اللجان لإجراء عمليات التمشيط قبل ثانى أيام التصويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى على مستوى الجمهورية، كافة اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات، لعمل فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى.

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا لانطلاق ثانى أيام المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض. ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح. Advertisements وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى: • الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد. • الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا. ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا. وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

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