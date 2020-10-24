شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث القضاة: اللجان في حراسة وعي المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، اليوم السبت، بمشهد اليوم الأول، بانتخابات مجلس النواب. وأوضح «السيد»، أنّ النادي شكل غرفة عمليات لمراقبة سير الانتخابات، بدءًا من استلام القضاة للمظاريف، وانتهاءً بعمليتي الاقتراع والفرز، وإبداء القضاة للملاحظات، وتوفير سُبل الراحة لهم التي تمكنهم من أداء واجبهم الوطنيّ.

وقال المتحدث باسم النادي، إن الغرفة تبينّ لها انتظام القضاة في لجانهم الانتخابية، لمباشرة عملهم في حراسة وعي المواطنين بكلٍ وقار، ولم ترد إلينا أية شكاوي أو ملاحظات. ووجه رسالة إلى المواطنين: «أرجوكم انزلوا وشاركوا في اختيار النواب الذين يشاركون في تعديل الدستور، أو إقرار الموازنة العامة للدولة، وسنّ القوانين».