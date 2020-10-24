شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تدلي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب بمركز الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بصوتها فى انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنتها بمدرسة بدخلو بمركز الداخلة.

وأشادت مجدي بالدور الوطني والحس السياسي لأبناء المحافظة ،الذين أثبتوا للجميع أنهم دائما مشاركين في استكمال مسيرة البناء والتنمية لمصر ، من خلال تحقيق أعلي نسبة مشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، مناشدة جموع المواطنين بالمحافظة إلي استمرار حرصهم علي تقدم نسب المشاركة بين كافة المحافظات .

كما أطمأنت خلال جولتها بعدد من اللجان الإنتخابية بمركز الداخلة يرافقها نبيل حنفى رئيس المركز، علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي بين الناخبين وتنظيم وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم وتوافر وسائل الراحة داخل وخارج اللجان. كما وجهت الشكر لعناصر الأمن علي المجهود المبذول في تنظيم وتأمين العملية الإنتخابية.