شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يتحدون «كورونا» فى انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية فى محافظات المرحلة الأولى الـ14، السبت، توافد الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تأمينية بإشراف القوات المسلحة والشرطة، وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات.وانتظم الناخبون أمام أبواب اللجان بالتزامن مع بدء التصويت، وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن «الهيئة» تابعت عن كثب كل مجريات عمليات التصويت فى اليوم الأول، فيما كثفت غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى تواصلها مع رؤساء المحاكم لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب، لافتًا إلى تخصيص الرقم الساخن 19826، للرد على كل الاستفسارات والشكاوى.وشدد «لاشين» على أن عملية انتخاب ثانى برلمان بعد ثورة 30 يونيو، تسير تحت إشراف قضائى كامل، وفقًا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاضٍ على كل صندوق.

قاض يقوم بمساعدة أحد الناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصة

وتباين الإقبال فى محافظات قطاع غرب الدلتا التى تضم الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وشهدت لجان محافظة مطروح إقبالًا متوسطًا من الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم سقوط أمطار رعدية مفاجئة.

وفى قنا، شهدت اللجان إقبالا كثيفا، خاصة من السيدات، كما شهدت اللجان فى مناطق الهرم وفيصل بالجيزة إقبالا من الشباب، أمام المدارس المخصصة للتصويت، وتواجد عدد من كبار السن والسيدات، وسمحت لهم قوات الأمن بالإدلاء بأصواتهم دون انتظار لأدوارهم. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال إدلائه بصوته على ضرورة المشاركة فى التصويت، وحرص على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان المخصصة للاقتراع، فيما أدلى نحو ٥ وزراء بأصواتهم، كل فى لجنته الانتخابية.