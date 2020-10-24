شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش جهود وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، الجهود والفعاليات التي نفذتها إدارة وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان المحافظة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، والتي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تًعزز من دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي قامت بإعداده شيماء كرم مدير الوحدة، والتي أوضحت أنه تم تنفيذ مجموعة من اللقاءات المتنوعة لدعم مبدأ المشاركة والتوعية بأهمية دور المرأة والشباب في تنمية المجتمع واستكمال الجهود الرئاسية والعمل على استقرار الدولة وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام وبعض الجهات الشريكة.

ونظمت الوحدة عددا من الندوات التوعوية والتي حضرها أكثر من 150 سيدة ببعض الوحدات المحلية ومديرية القوى العاملة وأحد مصانع الملابس،وبحضور المختصين من رؤساء ونواب الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ومسؤولى وحدات شؤون المرأة بتلك الجهات، وتناولت الندوات التأكيد على دور المرأة في المجتمع خاصة في مجال المشاركة السياسية في التصويت في انتخابات مجلس النواب، فضلا عن التركيز على المكتسبات التي تحصلت عليها المرأة في الفترة الحالية بفضل دعم القيادة السياسية للمرأة،بالإضافة إلى التوعية بحجم الإنجازات من مشروعات عملاقة خدمية وتنموية تم إنجازها في وقت قياسي خلال الـ 6 سنوات الماضية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.