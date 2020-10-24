شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالخارج يطلقون حملة «كلنا مع السعودية» لمقاطعة المنتجات التركية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن المصريين بالخارج أطلقوا حملة لمقاطعة المنتجات التركية إستكمالاً للحملة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية تحت شعار ' أردوغان يحارب بلادنا بأموالنا ' والتي حققت نتائج ملومسة على تأثر الإقتصاد التركي بهذه الحملة.
وأفاد حنفي ان المصريين بالخارج دائماً يمثلون خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة لذا وجب على أبناء مصر الشرفاء بالخارج والداخل مقاطعة هذه المنتجات التي تستخدم عائداتها في محاربة بلادنا سواء عن طريق القنوات الممولة من تركيا وقطر لبث سمومها من شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة أو عن طريق دعمهم للإرهاب.
وأوضح حنفي أنه لابد أيضا من مقاطعة السياحة إلى تركيا والتوقف عن شراء العقارات في تركيا وعدم دعوة الشركات التركية للمشاركة في المؤتمرات الإقتصادية التي تقام بمصر.
ودعا حنفي اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى مقاطعة كل ماهو تركي لأنها مسؤلية كل مصري سواء التاجر أو المستهلك.
واختتم الاتحاد العام للمصريين في الخارج دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بتقديم الشكر للتجار السعوديين الذين إستبدلوا البضائع التركية بمصرية وهذا ليس بجديد على الشعب السعودي الشقيق ووقفاته المشرفة تجاه الشقيقة الكبرى مصرنا الحبيبة .
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