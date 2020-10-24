شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتات دعاية لمرشحين بحرم لجنة انتخابية شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزال مسؤولى حي المنتزة أول لافتات دعاية لمرشحي مجلس النواب بمحيط حرم لجنة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، وذلك لمخالفتها الضوابط المحددة من اللجنة العامة للانتخابات.

وتزامنت أعمال إزالة لافتات دعاية المرشحين مع تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية داخل المدرسة نفسها، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

وحددت محافظ الإسكندرية، 8 ضوابط ومحاذير لوضع لافتات المرشحين بشوارع وميادين المدينة الساحلية، محذرا من يخالفها بالإزالة الفورية.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر، بالإضافة إلى قائمتي «الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر» عن قطاع غرب الدلتا.

يشار إلى إنه جرى تيسير كافة الإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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بالصور- إزالة لافتات دعاية لمرشحين بحرم لجنة انتخابية شرق الإسكندرية

بالصور- إزالة لافتات دعاية لمرشحين بحرم لجنة انتخابية شرق الإسكندرية

بالصور- إزالة لافتات دعاية لمرشحين بحرم لجنة انتخابية شرق الإسكندرية

بالصور- إزالة لافتات دعاية لمرشحين بحرم لجنة انتخابية شرق الإسكندرية