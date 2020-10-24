شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. الفلاحين تدعو مرشحي النواب لعقد لقاءاتهم في الغيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، مرشحي مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، بعقد لقاءاتهم الإنتخابية بالحقول والأراضي الزراعية "الغيط"،وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعدم إقامة أية مؤتمرات جماهيرية للمرشحين،للحد من إنتشار فيروس كورونا خلال موجته الثانية والمتوقع لها خلال أيام بعد إرتفاع نسبة الإصابة بين المواطنيين خلال الأيام القليلة الماضية

ودعا النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،كافة المرشحين بالدوائر الإنتخابات التى لم تجرى بها إنتخابات مجلس النواب،بضرورة الإستجابة لقرارات مجلس الوزراء بخصوص الحد من المؤتمرات الجماهيرية خلال تلك الفترة العصيبة،ومنع تلك الندوات والمؤتمرات للحفاظ على صحة وحياة المواطنيين وعدم تعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا،حيث شاهدنا خلال الفترة السابقة تجمع مئات بل آلاف المواطنيين بأماكن ضيقة لمؤازرة عدد من المرشحين وهو ما استدعى الحكومة والدولة لإتخاذ قرار فورى بمنع التجمعات والإختلاط والمؤتمرات الإنتخابية التى تساعد على إنتشار الفيروس بين المواطنين

وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين،أن إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس هو السبيل الوحيد لمواجهة تلك الأزمة التى ضربت كل دول العالم وليس مصر فقط،لافتا أن الحكومة المصرية نجحت حتى الآن فى إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من إنتشار الفيروس،ويحب أن نساعدها في ذلك، لذلك أطالب المرشحين بعقد لقاءاتهم فى الأماكن الواسعة والأراضي الزراعية والغيطان للحفاظ على التباعد وعدم الإختلاط وإستغلال المساحات الخضراء وتوصيل رسالتهم للجميع والإهتمام بالفلاحين والمزارعين وتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأشاد أبواللوز بحملة أحد المرشحين،التى نادت بالحفاظ على صحة وأرواح المصريين وقامت بعقد أول لقاء في الغيط مع الفلاحين والمزارعين للإستماع إلي مطالبهم والعمل على تلبيتها ، حيث التقي الدكتور نادر مصطفي صديق مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن قائمة شرق الدلتا بعدد من الفلاحين والمزارعين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية،وذهب إليهم في الغيط وأدار حلقة نقاشية مستمعا الى مشكلاتهم وطلباتهم ، وهذا ما تنادي به نقابة الفلاحين،ونتمني أن يتم تعميم الفكرة بكل المحافظات للحد من إنتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.