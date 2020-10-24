شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة في برامج التعليم الإلكتروني المدمج بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدراسة في جميع برامج التعليم الالكتروني المدمج للفصل الدراسي الأول، بعد قيام مجلس إدارة مركز التعليم الالكتروني المدمج باعتماد جداول المحاضرات والمحاضرين.

وأكد الدكتور هاني العلاقمى، مدير المركز علي اعتماد نظام المصروفات الدراسية الجديدة بالتنسيق مع جامعتي المنيا وعين شمس عن العام الجامعي الجديد 2020 / 2021 ، بجانب اعتماد نتائج الفصل البيني ودور التخلفات للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م لبرامج التعليم المدمج الزراعي والتجاري والتربوي.

أشار إلي قيام مجلس إدارة التعليم المدمج بعقد جلسه، منذ عدة أيام، برئاسة الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات لمناقشة عدد من الموضوعات.