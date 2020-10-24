تعرف عىل متوسط تأخير القطارات اليوم السبت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت للقطارات. وأوضح بيان الهيئة ان متوسط التأخير ات اليومية للقطارات يصل إلى 3ساعات و40 دقيقة . وأشارت ان اسباب التأخيرات تعود لأعمال التطوير الشامله على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. اما عن متوسط التأخيرات فهي كالاتي :-

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة Advertisements رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة وقدمن الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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