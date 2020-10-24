شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن عن إقامة بئر العبد الجديدة علي مساحة 2708 فدانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة بمنطقة الرواق بشمال مدينة بئر العبد الحالية علي مساحة 2708 فدانًا. وأكد المحافظ أن المدينة الجديدة تعد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتضم عدد 16 ألف و594 وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 100 و150 متر مربع..بجانب وحدات للإسكان البدوي ومنطقة استثمارية تبلغ 543 فدانًا..فضلًا عن دور العبادة والمدارس والوحدات الإدارية. أضاف المحافظ أن مدينة بئر العبد الجديدة تعد ثاني المجتمعات العمرانية الجديدة بشمال سيناء عقب المدينة المليونية الجاري أقامتها علي حدود محافظة شمال سيناء مع محافظة بورسعيد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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