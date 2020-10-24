شكرا لقرائتكم خبر عن عميد اقتصاد وعلوم سياسية يؤكد منصة جامعة القاهرة تستوعب 250 ألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية، إن منصة جامعة القاهرة التعليمية تستوعب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة للدخول والتسجيل عليها ، والآلاف من أعضاء هيئة التدريس، موضحا أن المنصة تتميز بفتح قنوات التواصل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتتميز المنصة بأنها مخصصة للأغراض التعليمية على عكس المنصات الأخرى التي لا تتضمن رفع مقررات ومخصصة فقط لعقد الاجتماعات وقد لا تستوعب أكثر من 100 فى الاجتماع الواحد وبالتالي فإن منصة جامعة القاهرة جنبت الطلاب مشاكل كثير وتتميز بكونها لا تؤثر على تعطيل الدراسة على الإطلاق.

وأضاف الدكتور محمود السعيد ، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن أساتذة الجامعة مؤهلين للتعامل أون لاين والتعامل مع منصة جامعة القاهرة التعليمية بسرعة وبشكل كفء ودون حدوث أي مشاكل فى حال تعطل الدراسة لأى سبب والاعتماد بشكل اساسى على التعليم الأون لاين.

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وذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ان الكلية تقوم برفع المحاضرات الكترونيا على منصة الجامعة التعليمية أسبوع بأسبوع ويتم تسجيلها وبدأت فى رفع المقررات الدراسية لتكون متاحة أمام الطلاب.

وكان مجلس جامعة القاهرة، اعتمد استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة في تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية.