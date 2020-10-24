شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يُفاجئ مؤمن زكريا بدعمه بمشاركة نجوم الرياضة والفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة لطيفة حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم وبعض الفنانين على دعم النجم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلي في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي أبعدته عن المشاركة داخل الساحرة المستديرة، وظهر عدد كبير من النجوم في أغنية جديدة للنجم تامر حسني لمساندة المؤ في تلك الأزمة.

وكشف الميجا ستار تامر حسني، عن مقطع الفيديو الذي ضم عددا كبيرا من النجوم في مقدمتهم النجم أحمد حسن ومحمود تريزيجية وحسام غالي وحجازي وعلى معلول وعمر جابر.

كما ضم الفيديو النجم الكبير خالد بيبو، والنجم محمود كهربا، ومروان محسن، والنجم سيد معوض، وسعد سمير والنجم أحمد فتحي ووليد سيلمان، وعدد من لاعبي الزمالك منهم طارق حامد وجنش، والنجم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز.



احمد فهتحي



احمد فهمي



اسعاد يونس

كما ظهرت النجمة القدير إسعاد يونس في الفيديو وهي تؤدي حركة مؤمن الشهيرة، بالإضافة الى الفنان أحمد فهمي وشقيقه الفنان كريم فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن، وانتهي الفيديو بكلمة للكابتن حسام البدري موجهاً رسالة لمؤمن قائلاً " قوي ومميز في كل حاجة، وان شاء الله الفترة دي هتكون فيها مميز، شد حيلك يا مؤمن وترجعلنا بالسلامة ان شاء الله".

ونشر حسني مقطع فيديو أغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً " إهداء الي كابتن مصر مؤمن زكريا".

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وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على مبادرة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كنوع من الدعم للاعب الأهلى ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض خطير تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية. ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه أن مؤمن زكريا سيكون سفيرًا لنهائى البطولة، والذى سيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة فى أرضية ملعب المباراة حيث سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد. وغادر مؤمن زكريا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، حيث توجه اللاعب فى شهر سبتمبر إلى الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذى بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



حسين الشحات



خالد بيبو



سعد سمير



سيد معوض



كريم فهمي



كهربا



محمد عبد الرحمن



مروان محسن