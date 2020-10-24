شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تسجيل 5 حالات إصابة دفعة واحدة، ليزداد عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 141 حالة، واستقرار حالات الوفاة على مستوى المحافظة عند 35 وفاة منذ بداية الجائحة.

وأكد زيادة عدد حالات الشفاء بحالة واحدة ليبلغ 549 حالة، مع وجود 10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات ووجود 35 أخرى بالعزل المنزلي.

وشدد الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى، مشيرا إلى أنه تم الحفاظ على خلو المحافظة من أي إصابات لمدة أسابيع سابقة حتى تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة، ومنها حالة الأمس بعد خلوها لعدة أيام، مطالبًا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من المرض ولعدم انتشار العدوى أو ظهور إصابات جديدة بالمحافظة.

وحذر الدكتور محمد صلاح البلك، بمستشفى العريش العام، من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بسبب الاستهتار وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التجمعات والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الإرشادات لعدم انتشار المرض، وأنه على كل من يعانى من ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية، مثل السعال أو ضيق بالصدر أو آلام بالحلق، مع حالة إنهاك عام، فليتوجه إلى المستشفى فورًا وسيجد الأطباء في انتظاره على مدار 24 ساعة يوميًا.