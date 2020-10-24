شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى عن رسالة "إن لم ترسلها سوف يغضب عليك الله": خرافات وينبغى نبتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إنه فيما يتعلق بالرسائل التي تحتوى على آية أو دعاء يعقبها جملة "إن لم ترسلها سوف يغضب عليك الله ورسوله"، أنه لا صحة لذلك، وإنما الأمور تجرى بمقادير، ولا يحدث شىء إذا لم أرسل أو أرسلت، وكلها خرافات وينبغى أن نبتعد عنها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن جملة "جمعة مباركة" مقبولة، لأننا مقبلون على يوم مبارك فهذه الجملة مقبولة ولا تمثل "بدعة"، موضحاً أننا نبارك لبعضنا البعض في كل شيء طيب.

ورد المفتى، على رسالة لسيدة تتحدث عن أن بيتها على وشك الانهيار، وتسأل عن الحصول على قرض من البنك لترميم المنزل قبل حلول الشتاء، قائلا: "طالما الممول في خدمة ترميم البيت، لا نسميه قرضا وإنما نسميه تمويلا، لأنها يخرجنا من دائرة الربا، لأن هناك شيء ما بين التمويل والشخص وهى السلعة أو المنفعة التى نحصل عليها، لأن المنافع كالأعيان، ولا ربا في هذه الحالة".