شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة مبنى وزارة الخارجية بـ UN75 بمناسبة ذكرى إنشاء الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت وزارة الخارجية بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ويوم الأمم المتحدة، وقد تم إضاءة مبنى الوزارة بـ UN75 احتفاء بهذه المناسبة التي توافق 24 أكتوبر.

وكتبت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة في مصر عبر تويتر :" مبنى وزارة الخارجية في مصر يضيء بـ UN75 احتفاء بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، و#يوم_الأمم_المتحدة الذي يوافق 24 أكتوبر".

وفي وقت سابق، صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تحتفل غداً 24 أكتوبر الجاري بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، حيث يتسم احتفال هذا العام بطابع خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة، مشيرًا إلى إطلاق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

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منبى وزارة الخارجية

وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها، واستعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث إلى أنه يمكن متابعة محتوى الحملة على موقعي فيسبوك وتويتر من خلال هاشتاج #Egypt_UN_75years.