شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تكشف الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تواصل مع المحافظين فيما يتعلق بأول 14 محافظة سوف يتم فيهم التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا، لمتابعة تجهيز اللجان وتكثيف أعمال الصيانة الخاصة بالأماكن التى يتم فيها التصويت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وعمليات التعقيم داخل وخارج اللجان، والتأكيد على وجود مظلات وأماكن مناسبة تحقق التباعد الاجتماعى للمحافظة على سلامة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان والتأكيد على أن كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء الالتزام بالحياد لدى كل المرشحين، وعدم الانحياز لمرشح.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى التوجيه لتشكيل مجموعات من الشباب لتوجيه الناخبين وتوعيتهم للمشاركة بالعملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بكل يسر.