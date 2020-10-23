شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة تستعد لموسم العمرة الجديد وتنتظر صدور الضوابط السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قطاع عريض من شركات السياحة العاملة فى المجال الدينى "العمرة والحج" بالاستعداد لانطلاق الموسم الاستثنائى لهذا العام وفقا لما اعلنت عنه المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين من الخارج اول نوفمبر، حيث تنتظر وزارة السياحة والاثار فى الاعلان الرسمى عن الضوابط السعودية لتبدأ بالمقابل الاجراءات المصرية.

واستعدادا لانطلاق الموسم عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة التى تسيرها لجنة لتسيير الاعمال، اجتماعا مع الشركات لوضع أسس الموسم الجديد، قبل عرضها على وزارة السياحة والآثار لتعتمد الضوابط الخاصة بالعمرة.

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وبحث المجتمعون موضوعات من بينها عدم تداول التأشيرة والحد من ذلك وإنهاء البيع بين الشركات، وان يكتفى الجميع بما يخصص له فقط من الكوتة التى ستقررها الدولة والتى يعتقد أنها ستتراوح فى حدود 500 الف معتمر، وتحديد كوته شهريه لكل شركه متعاقدة لا يتم ترحيلها تحت أى سبب من الاسباب.

وبحث الاجتماع منع انتقال المشرفين بين الشركات ولا يجوز المراجعة نهائيا بمشرف فى شركة أخرى الا إذا تم تسجيله فى شركتك ويكون مضى على تسجيله عام كامل حتى ولو كان شريك حديث بالشركة لابد من مرور عام.

وكذلك بحث الاجتماع الإجراءات الاحترازية لكورونا والعزل والتباعد حتى لا تحدث اصابات وتقليل كثافة الباصات والإقامة بالفنادق بالغرف، وطرح اصحاب الشركات مشكلة من سيتحمل فترة الحجر الصحى فى حال اصابة أى من المعتمرين، وإمكانية وضع شرط فى العقد الإسترشادى بين الشركة والمعتمر ينص على من يتحمل التكلفة والتى ستكون مرتفعة فى دولة أخرى.