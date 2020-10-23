شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ٣ أيام المقبلة.. الأمطار تضرب البلاد وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد تصاعد الحالة الممطرة وذروة موجة عدم الاستقرار وسقوط امطار على معظم الأنحاء رعدية احيانا .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط (50%).

وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة- كفر الشيخ- المنوفية- الغربية ..... ( 80 % ) .

وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية- مطروح- السلوم- بلطيم..... ( 90 % ) .

وعلى بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة «دمياط – بورسعيد- الاسماعيلية- السويس..... ( 90 % ) .

أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء ( 50 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28- 20»، الإسكندرية «25 – 20»، قنا «34- 22»، الأقصر «35– 23»، أسوان «36 – 24» .

أما غداً السبت فتنخفض درجات الحرارة ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة رعدية أحياناً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ( 80 % )، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ( 90 % )، وعلى جنوب سيناء مع رياح تنشط أحياناً مثيرة للأتربة ( 50 % )، وامطار متوسطة إلى غزيرة رعدية احيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( 90 % )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد ( 60 % ) .

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والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى أقصى جنوب الصعيد، نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «26 – 19»، الوجه البحرى «26 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31- 24»، شمال الصعيد «28 – 20»، جنوب الصعيد «33 – 25» درجة مئوية.

أما بعد غدً الاحد يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك أمطار متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى ( 50 % ) والوجه البحري ( 60 % ) والسواحل الغربية ( 90 % ) وجنوب سيناء ( 50 % )، رعدية أحياناً على السواحل الشرقية ( 90 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الغربية، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «25 – 19»، الوجه البحرى «26 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 24»، شمال الصعيد «27 – 20»، جنوب الصعيد «31 – 25» درجة مئوية .