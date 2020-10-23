شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: وضع خطة بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، وكيل تعليم المنوفية، إن الوزارة اصدرت توجيها لوكلاء الوزراة في كافة المحافظات بتكليف موجهي المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي لها.



وأضاف أن الوزارة حددت، في خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: «الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التي تحيط بنا».



وطالبت الوزارة، مديري المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ الخطة على مستوى الإدارة التعليمية والمدرسة، وإعداد تقرير مجمع لكل إدارة وإرسالها لقطاع التعليم العام بالوزارة.