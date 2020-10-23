شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي ٩٠ دقيقة عن الزعفرانة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي بمنطقة الزعفرانة شمال البحر الأحمر بالكامل من الساعة 9.30 صباحا حتى 11 صباحا من صباح اليوم الجمعة وذلك لعمل مناورة . وفصل التيار عن شركة TEZ والمنطقة المحيطة بها بمدينة الغردقة من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا غدا السبت وذلك لعمل الصيانة الدورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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