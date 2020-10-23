شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب بالداخل غدا.. اعرف خطوات التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، غدا السبت، وعلى مدار يومى السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية .

ونرصد طريقة التصويت الصحيحة للناخب

- تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا .

- تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا .

- يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة.

- غير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا فى دوائرهم.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن .

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.

- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

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- يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة

- يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة.

- على الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى

- يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة.

- يقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه اثبات رأيه بنفسه

- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.