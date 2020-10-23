شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تخطى صادرات البصل لـ345509 أطنان لجميع الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن صادرات البصل تخطت لـ 345 ألفا و509 أطنان منذ بداية الصادرات وحتى 5 من الشهر الجارى إلى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات لمحطات ومراكز ومفارش وإعداد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأضاف " العطار" ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن إدراة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية ، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪ ، مشير إلى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، متابعا أن صادرات البصل تحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس ، ويجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا ، مشير إلى أن إدارة الحجر الزراعى ،

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وتؤكد وزارة الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية .