كورونا في 24 ساعة| 188 وفاة وإصابة جديدة.. وتونس تعلق صلاة الجمعة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة الخميس، تسجيل 177 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتةً إلى خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى اليوم.

وعلى المستوى العالمي والعربي، تجاوزت إصابات كورونا اليومية في فرنسا 41 ألفًا، بينما أعلن البيت الأبيض سلبية نتيجة اختبار كورونا الخاص بترامب، وارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 8 ملايين، وتونس تعلن تمديد حظر التجول وتعليق صلاة الجمعة لمدة 15 يومًا.

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

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إصابات كورونا اليومية في فرنسا تتجاوز 41 ألفا

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