شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيي الدين: «نحمد ربنا إن معدلات النمو في مصر مازالت إيجابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود ونتمنى أن لا يصل لمرحلة الكساد.

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «باختصار» عبر فضائية «المحور»، «نحمد ربنا إن معدلات النمو في مصر مازالت إيجابية، ولكن نؤكد أن معدل النمو يجب أن يرتفع عن ذلك، ومعدل الاحتياج لزيادة النمو يتزايد، خاصةً فيما يتعلق بزيادة السكان واحتياجاته».

تابع: «نحتاج إلى العمل في الاقتصاد المصري على بندي التصدير، والاستثمارات الخاصة المحلية، وذلك حتى يكون معدل النمو مرتفعا مع عمالة أكثر ودخول أكثر، نحتاج إلى المزيد من العمل».