شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: منصة جامعة القاهرة التعليمية الأكبر على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت باستراتيجية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في مدينة ووهان الصينية، وهذه الخطة أعدت على مستوى الخدمات اللوجستية التي تقدم للطلاب، وعلى مستوى رفع الوعي بخطورة هذا الفيروس، وعلى مستوى العملية التعليمية، تحسبًا لأي عملية إغلاق قد تحدث.

وتابع «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الجامعة في منتصف شهر مارس الماضي قامت بوقف الدراسة بسبب انتشار الفيروس، وإعلاق المنشئات التي يوجد بها تقارب اجتماعي، مضيفًا أن الجامعة وفرت كواشف على البوابات، ورفعت درجة الاستعداد القصوى في الطوارئ، وقامت بتجهيز مستشفى للعزل للعاملين واعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أن الجامعة قامت بحملة ضخمة في وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر هذا الفيروس، وضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم تطوير امتحان أون لاين ما عدا امتحانات السنوات النهائية.

وأضاف أن الجامعة تعاقدت مع شركت مايكروسوفت العالمية لإعداد منصة، تتيح بنقل المحاضرات سواء كانت نص أو فيديو أو صوت، كما أن المنصة تتضمن أسلوب لتقييم الطلاب، وتتيح إقامة الامتحانات أون لاين بقدر كبير من الانضباط، كما أنها تتيح التصحيح الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تعبر الأكبر في العالم، خاصة انها تخدم أكثر من 270 الف طالب.