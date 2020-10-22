شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ علي جمعة ينافس وزير الرياضة فى ركلات الترجيح ويهزمه 3 / صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل الشيخ على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، في منافسة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على لعب ركلات الترجيح خلال مشاركتهما في إفتتاح مركز شباب قرية «الشيخ زين الدين» بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ضمن إفتتاح وزارى للمرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة.

وفاز الشيخ على جمعة، على وزير الرياضة، في المنافسة بنتيجة 3 / صفر، وسط تصفيق من الحضور للشيخ جمعة، الذي أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع الكرة وتسجيل الأهداف من الضربات الثابتة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقهم اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، والشيخ على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر قد إفتتحوا اليوم عدد من مشروعات التنمية المتكاملة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجا.