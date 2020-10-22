مصادرة 5 أطنان كبدة ولحوم فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى. وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة بحوزته 5 أطنان كبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة. وتبين بالفحص أن المشكو في حقه كان بصدد عرض المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لإعدامها بواسطة الجهات المختصة.

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