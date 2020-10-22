شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا ومتوسطة على القاهرة الكبرى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل إدارة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تتعرض لأمطار متوسطة لغزيرة تمتد لمحافظات الوجه البحرى، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تصل أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى اليوم.

، خاصة محافظة الإسكندرية، لسقوط أمطار فى خلال الساعات الحالية.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من المتوقع غدا سقوط أمطار متوسطة بالقاهرة الكبرى، تكون متوسطة لغزيرة بالسواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

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وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة ترصد عبر الأقمار الصناعية حركة السحب كل 5 دقائق لتحديد أماكن سقوط الأمطار، لافتة إلى أنه يتم إرسال كافة الخرائط وصور الأقمار الصناعية لغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.