محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 5 هاربين بينهم ربتي منزل من 496 حكم قضائي مختبئين بالقاهرة والاسكندرية.
كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ضبطت (مالك ومدير إحدى شركات التسويق العقاري)، والمطلوب التنفيذ عليه في 156 حكم بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت (144) سنة، حال اختبائه بدائرة قسم شرطة الزيتون.
كما تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (مالكة مكتب تسويق عقاري) والمطلوب التنفيذ عليها في (329) حكم بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت (67) سنة، حال اختبائها بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.
كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة أشخاص (ربتين منزل ، من محافظة سوهاج) والمطلوب التنفيذ عليهما في (قضية قتل عمد) محكوم بالسجن المؤبد ، و(عامل ، من محافظة سوهاج) والمطلوب النفيذ عليه في (9) أحكام ، حال اختبائهم بدائرة قسم شرطة حلوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 5 هاربين من أحكام بلغت 496 حكم قضائي في القاهرة والإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.