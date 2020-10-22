سقوط 5 هاربين من أحكام بلغت 496 حكم قضائي في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 5 هاربين بينهم ربتي منزل من 496 حكم قضائي مختبئين بالقاهرة والاسكندرية.

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ضبطت (مالك ومدير إحدى شركات التسويق العقاري)، والمطلوب التنفيذ عليه في 156 حكم بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت (144) سنة، حال اختبائه بدائرة قسم شرطة الزيتون.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (مالكة مكتب تسويق عقاري) والمطلوب التنفيذ عليها في (329) حكم بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت (67) سنة، حال اختبائها بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة أشخاص (ربتين منزل ، من محافظة سوهاج) والمطلوب التنفيذ عليهما في (قضية قتل عمد) محكوم بالسجن المؤبد ، و(عامل ، من محافظة سوهاج) والمطلوب النفيذ عليه في (9) أحكام ، حال اختبائهم بدائرة قسم شرطة حلوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.