شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق من مشروع الأمانة العامة .. لجنة اعداد «لائحة الشيوخ» تبدأ اجتماعاتها الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ بمجلس النواب، الأحد المقبل، أولى اجتماعاتها، عقب قيام هيئة مكتب المجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بإصدار القرار رقم 1 لسنه 2020 الخاص بتشكيل اللجنة .

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بالبناء على مشروع موجود بالأمانة العامة ،يتناول واجبات الأعضاء وحصاناتهم والجزاءات التي توقع على المخالفين، وإجراءات الإستقالة وإسقاط العضوية، وكل مايتعلق بطريقة اجراءات الجلسات، العلنيه منها والسرية، والتصديق على مضابط الجلسات، والانتخابات التي يجريها المجلس ولجانه النوعية وعدد تلك اللجان، وشكل العلاقة مع مجلس النواب الغرفة الثانية بالبرلمان.، وتنظيم أجهزة المجلس الرئيسية، وهى مكتب المجلس ،واللجنة العامة ،و لجنة القيم، واللجان النوعية، وتنظيم ما يطرحه النواب من طلبات المناقشة العامة، والإقتراحات برغبة، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع الإقتراحات بتعديل الدستور أو مشروعات القوانين والمعاهدات وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس، بالإضافة إلى أحكام متنوعة وختامية .

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة تضم ممثلين عن كافة الأطياف السياسية بالمجلس ، مسموح لها بدعوة الخبراء القانونيين والدستوريين والبرلمانيين للاستماع إلى وجهات نظرهم وتلقى مقترحاتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى النواب المتقدمين بمشروعات للائحة الداخلية .

من ناحية أخرى يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الـ100 نائب المعينين، يوم الأحد المقبل، بالبهو الرئيسى بالمجلس لتسليمهم كارنيهات العضوية، اسوة بما تم مع النواب المنتخبين .