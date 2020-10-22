شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يؤكد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق طوال فترة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة "الفينو" خاصة مع فترة الدراسة .

وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج " الفينو "، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.