شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع القاهرة الثالث للمياه يختتم فعالياته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم أسبوع القاهرة الثالث للمياه الذى نظمته وزارة الموارد المائية والرى، تحت عنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021" فعالياته اليوم، بعد تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائى.

ونفذ أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومى.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على أنه سيتم تكريم الفائزين فى المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين فى كافة المسابقات ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوى فى مجال المياه بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات بين المزارعين فى الحفاظ على المياه ، وكذلك تكريم أبناء الوزارة المتميزين الذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل، وأيضاً تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه .

ويعتبر أسبوع القاهرة للمياه، بمثابة الحدث الأكبر من نوعه فى مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص فى مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً .