شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الغردقة: تجهيز 73 مقرا انتخابيا و58 لجنة فرعية لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة واللواء حامد محمد رئيس حي شمال الغردقة اعمال تركيب مظلات وتوفير كراسى للإنتظار وكراس متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة للمعاقين وكبار السن امام جميع المقرات لانتظار الناخبين والحفاظ على التباعد المكانى بينهم وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا ومن اشعة الشمس ولسلامة سير العملية الانتخابية.في ضوء اللتأكيد على جاهزية المقرات واللجان الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والمقررة يومي 24، 25 من شهر اكتوبر الجاري بسرعة الانتهاء من استعدادات مدن المحافظة

ومن جانبه كلف «رئيس المدينة» قسم الكهرباء بالمرور على جميع المقرات واللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها وتدعيم الانارة العامه بداخل المقرات ومحيطها وتدعيمها بالكشافات اللازمة وكذلك التأكيد على سلامة المداخل والمخارج وتوفير عامل الامن والامان وسلامة سير العملية الانتخابية مؤكدا بتوفير الانارة بجميع المقرت الانتخابية ومحيطها والتأكيد على جاهزيتها وسلامة المداخل والمخارج لجميع اللجان

قال «وجدي» على أن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية والتأكد من إجراءها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين مؤكدا على أن المشاركة في الإنتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين وأن المدينة حريصة على أن يؤدى المواطنين حقهم في سهولة ويسر مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم ربط غرفة عمليات الوحدة المحلية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى ورفع درجة الإستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المدينة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.