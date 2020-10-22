شكرا لقرائتكم خبر عن سكان أكتوبر وزايد يطالبون جهازي المدينة بإلزام السائقين بوضع استيكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب سكان مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد وإدارات المرور بوضع ملصق «استيكر»على سيارات السوزوكي والأجرة التي يستقلها الركاب داخل الأحياء السكنية يكون مدون إسم السائق وسعة السيارة والأجرة، على أن يتم تسجيل ذلك بجهازي المدينة والمرور للحد من حوادث الخطف والسرقات التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأصبحت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع.

وقالت منى حلمى من سكان المدينة: «أصبحت أخشى على ابنتي من المواصلات بعد حوادث الخطف المتكررة وأوجه لها النصائح بعدم الركوب منفردة ٱخر الخط واظل في حيرة حتى عودتها من المدرسة».

وطالب محمد خليل بضرورة قيام جهاز المدينة، بالتنسيق مع إدارة المرور بوضع استيكر لكل سيارة يبين إسم السائق وخط السير وحمولة الركاب كي يستطيع محاسبته عند حدوث أي حوادث خاصة بعد الأحداث الأخيرة من حوادث الخطف والسرقات.