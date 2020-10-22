شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير والنيلي يتابعان التدريبات العملية للتصنيع الزراعي لطلاب الزراعة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح صباح اليوم الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بمقر مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ولذلك لمتابعة التدريبات العملية للصنيع الزراعي لطلبة المدرسة الثانوية الزراعية بمركز البحوث التطبيقية بالقصر.بحضور المهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني والمهندس على عبدالحاكم مدير مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

وأشاد الدكتور سمير النيلي مدير عام مديرية التربية والتعليم بمطروح بالدور الذي يقوم به مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تفعيل التدريب العملي وإرشاد الطلاب للأساليب الزراعية الحديثة الملائمة للزراعة الصحراوية بمحافظة مطروح بالإضافة إلى دورات وتدريبات التصنيع الزراعي خاصة في مجال صناعة المربات وإنتاج زيت الزيتون .

وأشار «النيلي» إلى الإجراءات التنفيذية المتميزة التي اتخذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تجهيز الفصول التعليمية للمدرسة الزراعية بمقر التنمية المركز لتوافر كافة الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب .

من جانب آخر أكد المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ان المركز يسعي دائما إلى تقديم كافة أوجه الدعم وذلك بالتعاون مع المديريات المختلفة بمحافظة مطروح.

من جانبهم أعرب طلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية عن سعادتهم بالتدريبات العملية التي تعزز الخبرة لديهم خاصة في مجال التصنيع الزراعي والتي استمرت على مدار يومان متواصلان بمقر مركز البحوث التطبيقية بالقصر .

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