شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة القراء يستنكر الإساءة لإذاعة القرآن الكريم.. ويؤكد: شاب باحث عن الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي، أمين صندوق نقابة قراء القرآن الكريم، إن إذاعة القرآن الكريم فى مصر من الإذاعات الرائدة فى العالم فهى من أوائل الإذاعات المتخصصة فى القرآن الكريم.

واستنكر المنشاوى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ومقدمى وتترات برامجها، قائلاً: "هذا الشاب يبحث عن الشهرة لذلك اختار الإساءة لأحد أهم الإذاعات القريبة من قلوب ومسامع المصريين بل والعالم العربى، لذلك كان من الأفضل تجاهله وألا نعط له أى أهمية".

وأكد الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي، أمين صندوق نقابة قراء القرآن الكريم، أن جميع القراء يسعون للانضمام لإذاعة القرآن الكريم لما لها من شهرة واسعة ومتابعين بجميع دول العالم، لافتًا إلى أنه انضم للإذاعة ونجح فى اختباراتها عام 2014.

وكان الشيخ محمد حشاد، القائم بأعمال نقيب قراء القرآن الكريم وشيخ عموم المقارئ المصرية، استنكر أن الإساءة والسخرية من إذاعة القرآن الكريم والمذيعين بها، مؤكدًا عراقة الإذاعة المصرية وخاصة إذاعة القرآن الكريم، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشاب الذى سخر من إذاعة القرآن الكريم غير مدرك لما يقول ويجهل قيمة وأهمية إذاعة القرآن الكريم، التى لا ينكر أحد جهودها فى خدمة القرآن الكريم وما تقدمه من برامج منوعة تثرى الثقافة الدينية من فقه وتجويد وغيرها.