شكرا لقرائتكم خبر عن البرق يضىء سماء الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء البرق سماء الإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية وغزيرة، فى موجة من التقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظات حاليا.

ونشر الكاتب والمفكر يوسف زيدان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صور للبرق الذى أضاء سماء الإسكندرية، وعلق قائلا: "الآن.. البرقُ يُضيء سماء الاسكندرية، ويُنذر بمطرٍ غزير في الساعات المقبلة".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.



ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية .