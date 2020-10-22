شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط الأمطار في محافظتك الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار الخميس.
وتتضمن خريطة الأمطار الخميس فرصة امطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط ( 40 % ).
أمطار متوسطة الى غزيرة على الوجه البحري تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من البحيرة كفر الشيخ ، المنوفية ، الغربية ( 80 % ).
وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشرقية على بعض المناطق من دمياط – مدن القناة ( 50 % ).
أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية على بعض المناطق بفرصة سقوط ( 90 % ) تقريباً من السلوم ، مطروح ، سيوة ، الاسكندرية ، بلطيم.
مع ملاحظة نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.
والجدول التالي يوضح فرص سقوط الأمطار (%) على سائر أنحاء الجمهورية.
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الوضع في مصر
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اصابات
105,547
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تعافي
98,314
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وفيات
6,130
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