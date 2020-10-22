شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: زيادة حوافز المعلمين تساعد على توفير بيئة مناسبة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الحكومة توافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين فى التعليم العادى والأزهرى، مؤكدًا على وجود زيادة شهرية تتراوح من 325 الى 457 جنيهًا.

واكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنه سيتم زيادة أجور جميع العاملين فى قطاع التعليمـ سواء معلمين وإداريين برغم من تحمل الدولة أعباء كثيرة في ظل وجود كورونا، إلا أنه تمت زيادة أجور المعلمين.

وأشار، إلى وضع حوافز لجميع الإداريين فى التعليم وهذه خطوة لم تكن موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن صندوق العاملين بالتربية والتعليم أنشئ وتم وضع نصف مليار جنية به، وسيتم توجيه هذا المبلغ لخدمة المعلمين، وتابع، الحوافز التى سيتم صرفها من صندوق العاملين تساعد فى توفير بيئة مناسبة للمعلم، ولا يوجد تعليم جيد دون معلم جيد، مضيفًا أن رفع المرتبات للقضاء على الدروس الخصوصية مسالة وقت، مضيفا أن المنظومة الجديدة لا تلغى دور المعلم وأصبح دوره أكثر أهمية من أي وقت اخر.

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وفى سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم وضع 250 مليون جنيه فى الصندوق الذى سيتم تدشينه للمعلمين، مشيرًا إلى أن المعلم لا يمكن أن يتم إيفاء حقه على الدور الذى يقوم به، وأن مشروع زيادة حافز المعلمين مجرد بداية لحوافز ومكافآت لهم لتحسين أوضاعهم المادية.

وأضاف الوزير، "مشروع القانون سيتم طرحه فى مجلس النواب المقبل وسيتم تنفيذه بعد إقراره فى يناير المقبل، وإحنا دلوقتى بنعمل مجهود كبير فى قصة تدشين القنوات ومجموعات التقوية، وننفق مبالغ كبيرة على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية لتحسين جودة التعليم فى مصر".

وقال: "العام الدراسى المقبل سيكون مختلفا وأفضل لنظام التعليم فى مصر، وأن كل دول العالم تقوم بعمل تقليص للنفقات خاصة بالتزامن مع جائحة كورونا، وفى ظل ذلك، مصر تنفق المليارات من أجل تحسين وضع المعلمين فى مصر".