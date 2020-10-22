شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: الأفلام الإباحية تؤدى إلى خلل فى علاقات الإنسان بالأخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الداعية الإسلامى، الدكتور أسامة الأزهرى، إن تورط البعض فى مشاهدة أفلام إباحية بسبب غياب ثقافة الرقابة من الوالدين للأبناء، مضيفا أن الأفلام الإباحية تؤدى إلى خلل فى علاقات الإنسان بالأخرين، ولكوارث صحية واجتماعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc ، المذاع على قناة dmc، نحتاج لتضافر جهود خبراء النفس والاجتماع لبحث أسباب العنف الأسرى والحوادث الأخيرة.

وكان الداعية الإسلامى، الدكتور أسامة الأزهرى، أكد أن الطفل المهمل من قبل الوالدين، هو ولد يتيم فى حياة أبوية، تسبب والديه فى تضيع الأمانة التى وكلت إليه من قبل الله، وسيحاسب من الله عن نجله الذى ضيعه، وسيسأله الله عن أولاده يوم القيامة.

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وأضاف ن النبى احترم كيان الطفل، حيث استأذن النبى طفلا جلس فى مجلسه أن يسقى الكبار قبله، مشددا على أهمية تقدير الطفل ومراعاة مشاعره، وقد ترك النبى الخطبة من أجل الحسن والحسين وصعد بهما المنبر وأكمل الخطبة.

وأوضح الأزهرى، أنه يجب على الأب المرهق من كثرة العمل أن يشبع أولاده ويعطيهم حاجاتهم الإنسانية مهما كان متعبا، حيث يتعب الأب من أجل الأولاد، فكيف يتعبهم، ويهملهم، ويتركهم، ويدمرهم، مضيفا أن النبى ظل ساجدا فى الصلاة ليلعب حفيديه على ظهره حتى ظن الصحابة أن النبى توفى من طول السجود، مشيرا إلى أن الطفولة تتوقف عندها الأحكام.