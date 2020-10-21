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شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة نائبة محافظ القليوبية.. جولة لمتدربي البرنامج الرئاسي في قها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استضافت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب لتفقد مشروعات مدينة قها، بحضور المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، والعميد طاهر الحنفي، المشرف العام على تطوير المحليات بالقليوبية.
وبدأت الجوله بتفقد المركز التكنولوجى لمدينه قها الجارى افتتاحه قريبا خاصه بعد توريد الاثاث له وتدريب العاملين به، وقام العميد طاهر الحنفي بشرح منظومه المراكز التكنولوجيه والهدف منها وكيفيه ادارتها والدورة المستنديه للملف للساده متدربي البرنامج الرئاسي.
كما تم تفقد ادارة قها التعليميه الجارى اقامتها على ارض املاك دولة ومكونه من دور أرضي و2 دور علوي، بتكلفه 4 ملايين جنيه، حيث تم البدء في الانشاء يوم ٢٨_١_٢٠٢٠ وسيتم الانتهاء منها ٢٧_١١_٢٠٢٠، إضافة إلى تفقد محطة غاز قها الجاري إقامتها على مساحة 3800 متر، حيث تم البدء فيها في شهر أكتوبر الجاري وسيتم الانتهاء من الأعمال المدنية (الإنشائية) خلال 7 شهور وذلك تكلفه 13 مليونًا.
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