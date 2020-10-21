شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية المنوفية» تطلق قافلة ثقافية في اطار الأسبوع البيئي بسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة المنوفية بالتعاون مع إدارة القوافل بالجامعة قافلة ثقافية مجتمعية، وذلك في إطار الأسبوع البيئي الثقافي للكلية المقام في الفترة من ١٨وحتى ٢٢ أكتوبر الحالي، برعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي شرف عميد الكلية، والدكتور محمود فوزي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تأتي القافلة بعنوان «قيم المواطنة وحرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣»، وذلك بمقر الإدارة التعليمية بسرس الليان، المدارس التجريبية الرسمية للغات بسرس الليان.

وتناول «فوزي» شرح لأحداث حرب أكتوبر المجيدة وما أحدثتة في الكيان المصري والعربي وفي خلق حالة من التميز المصري المستمد من قيم المواطنة المصرية التي علمت العالم وأثبتت الريادة المصرية في كل الأبعاد العسكرية والمجتمعية والسياسية والإبداعية من خلال التماسك والوحدة واليقين بنصر الله والصبر والتوحد والعمل العربي المشترك، وكيف يمكن تشكيل الشخصية المصرية بقيم عصرية ريادية من خلال تأسيس تربوي مجتمعي ريادي وفقا لها.

حضر الفعالية جمهور كبير من أسرة التربية والتعليم والقيادات الإدارية والفنية بها.