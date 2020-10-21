شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «توصيف البرامج والمقررات» تتابع أعمالها لليوم الثاني بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، تابعت دورة توصيف البرامج والمقررات أعمالها بجامعة قناة السويس، وفق توجيهات الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة بضرورة تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس ورفع مهاراتهم وقدراتهم بما ينهض بالعملية التعليمية ويطورها.

وقال الدكتور حمدي كمال عطا، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، إن البرنامج التدريبي تضمن اليوم الأربعاء ٢١ أكتوبر أنماط واستراتيجيات التعلم، أساليب التقوبم، وصياغة نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج.

ومن ناحيته أوضح الدكتور عبدالرحيم سعد شولح الأستاذ بكلية الطب بجامعة بنها، والمدرب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن هناك أنماط ثلاث رئيسة في التعلم؛ ف٦٥% من الطلبة بصريون، و٣٠% سمعيين، و٥% حركيين، وهناك فئة أخرى قرائيين، مؤكدا على أهمية اختيار استراتيجية التعلم المناسبة لكل فئة.

وأكد الدكتور عبدالرحيم سعد على ضرورة أن تكون نواتج ومخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج أو المقرر عند الصياغة محددة، قابلة للقياس، يمكن تحقيقها، مرتبط، محددة بوقت، واخلاقية. يذكر إن برنامج توصيف البرامج والمقررات يستمر على مدى ٣ أيام في الفترة من ٢٠- ٢٢ أكتوبر الحالي، ويشارك به ٢٢ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.